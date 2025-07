Mattarella | L’Ucraina non è sola Impegni per 10 miliardi Meloni | Pressioni su Mosca

In un clima di tensione internazionale, Mattarella sottolinea che l’Ucraina non è sola e che un impegno globale di 10 miliardi mira a sostenere la resistenza. Meloni insiste sulla necessità di rafforzare le pressioni su Mosca e rassicura gli imprenditori: «Non abbiate paura». La sfida per una pace duratura si gioca anche sul coraggio e sulla solidarietà internazionale, perché solo così si potrà evitare una soluzione ingiusta e fragile.

Il capo dello Stato: una pace «ingiusta» avrebbe vita breve. La premier Giorgia Meloni: rafforzare la pressione su Mosca. E agli imprenditori: non abbiate paura.

Meloni incalza Mosca: “Serve una risposta sul cessate il fuoco” - Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha ribadito la fermezza dell'Italia nel sostenere l'Ucraina.

