La mamma e il figlio morto | Ho parlato con l’uomo che vive col cuore di Luca

In un sentiero di dolore e speranza, Debora Rallo cerca di ricostruire il legame con suo figlio Luca, scomparso due anni fa in un tragico incidente. La sua voce si leva forte, desiderosa di trovare chi vive grazie al dono di Luca, per onorare la memoria e trasformare il lutto in un gesto di solidarietĂ . Un viaggio emozionante che ci ricorda quanto il ricordo possa illuminare il cammino verso il futuro.

Osimo (Ancona), 11 luglio 2025 – " Vorrei trovare le persone che vivono grazie a mio figlio Luca ". Lo desiderava con tutto il suo ardore, Debora Rallo, la mamma di Luca Guercio, 32enne osimano residente all'Aspio di Camerano, ferito nell'incidente del giugno di due anni fa mentre era in sella alla sua moto a Camerano. Era il 9 giugno. Dopo 12 giorni di agonia all'ospedale regionale di Torrette, si era spento lasciando una famiglia e una comunitĂ  intera nel lutto. Luca era architetto, la sua famiglia è proprietaria del negozio che porta il loro cognome e si occupa di mobili e arredamento con sedi a Osimo.

