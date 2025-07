L’ultimo saluto a Davide Bertolini Era amato per la grande umiltà

L'ultimo saluto a Davide Bertolini, giovane di soli 24 anni, è stato un momento di profonda commozione per tutta Pontremoli. Amato per la sua umiltà e il suo sorriso sincero, la comunità si stringe nel dolore per la tragica perdita avvenuta sull’A12. La città piange un talento, un amico, un esempio di umanità. Davide, il tuo ricordo vivrà per sempre nelle nostre memorie e nei cuori di chi ti ha conosciuto.

Pontremoli (Massa Carrara), 11 luglio 2025 – Il silenzio, i fiori e le lacrime. La città piange la tragica morte del 24enne pontremolese Davide Bertolini in un incidente stradale mercoledì sull’A12. La vittima era sul sedile del passeggero del van guidato dal compagno di lavoro: i due avevano giocato a calcio insieme due anni fa nel Pontremoli FC. Poi le strade sportive si erano divise, ma si erano ritrovati colleghi nella ditta impegnata nella logistica ai cantieri Tim. L’altra mattina erano partiti presto da Pontremoli, ma al km 178 in direzione sud il furgone, per cause da accertare, si è scontrato con un autoarticolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo saluto a Davide Bertolini. “Era amato per la grande umiltà”

