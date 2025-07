Festa a Rimini il Carlino compie gli anni Attesi ospiti illustri | ecco Ventura e Ferretti

Una serata magica a Rimini, dove il mare e la storia si incontrano sotto un cielo stellato. Celebrando gli anni del nostro amato “Il Carlino”, un ospite d’eccezione come Ventura e Ferretti si unirà a noi per rendere questa festa indimenticabile. Un momento di condivisione, emozioni e ricordi, che rafforza il legame tra noi e la splendida città che ci ospita. Ecco, la notte sarà tutta da vivere, e noi non vediamo l’ora di condividere questa esperienza con voi.

Rimini, 11 luglio 2025 – Undici luglio. Una sera d’estate, a Rimini. Una di quelle sere in cui l’aria sa di mare anche in centro, quando il vento scivola giù dal castello e scorre tra le pietre antiche, portando con sé storie, voci, ricordi. È qui, all’ Arena Francesca da Rimini, uno degli angoli più belli e intimi della città, che a l le 18 ci ritroviamo: noi del Resto del Carlino e voi, lettori, amici, cittadini. Lo speciale sull’anniversario del Resto del Carlino Siamo qui per dire una parola semplice eppure preziosa: grazie. Perché se oggi spegniamo 140 candeline – che poi non si spengono, ma si accendono di nuovo, come lanterne che illuminano la strada – è grazie a chi ogni mattina ci sceglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa a Rimini, il Carlino compie gli anni. Attesi ospiti illustri: ecco Ventura e Ferretti

