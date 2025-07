11 luglio è la Giornata della popolazione | record di denatalità in Toscana

Oggi, 11 luglio 2025, celebriamo la Giornata internazionale della popolazione, un momento per riflettere sulle sfide demografiche globali. In Toscana, il trend delle nascite si conferma in calo, con 20.700 nati nel 2024, segnando una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, ma ancora meno significativa rispetto al declino nazionale del -2,6%. Un quadro che invita a interrogarsi sulle politiche future per invertire questa tendenza e garantire un domani sostenibile.

Firenze, 11 luglio 2025 – Oggi è la Giornata internazionale della popolazione, istituita dalle Nazioni Unite nel 1989 per dedicare un ruolo centrale alle questioni demografiche nei piani e nei programmi di sviluppo globali. Ma qual è la situazione in Toscana? Le nascite in calo nella nostra regione: sono state 20.700 nel 2024, con una diminuzione dello 0,7% rispetto al 2023, ma nettamente inferiore rispetto al 'crollo' nazionale, -2,6%. 1,12, invece, il numero medio di figli per donna contro l'1,18 italiano e 32,9 l'età media al parto, dove si passa dai 32,4 della provincia di Prato ai 33,4 di Firenze.

