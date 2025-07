Il film su Andrea Bocelli nelle sale E’ un ritratto più intimo

Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più autentico e intimo del tenore Andrea Bocelli. “Andrea Bocelli: Because I Believe” offre un ritratto coinvolgente della sua straordinaria vita, tra emozioni e successi internazionali. Dopo il successo a Toronto, il film arriverà anche nelle sale italiane, regalando al pubblico un’esperienza unica. Non perdere questa opportunità: il racconto di un’icona che ha conquistato il cuore di milioni si svela finalmente in grande stile.

Lajatico (Pisa), 11 luglio 2025 – La straordinaria vita di Andrea Bocelli, icona mondiale della musica, arriva sul grande schermo con “Andrea Bocelli: Because I Believe”. Dopo l’anteprima di successo al Festival di Toronto lo scorso settembre, il film sarà nelle sale di tutto il mondo, con un appuntamento speciale per i cinema italiani dal 21 al 24 settembre. Distribuito a livello mondiale da Trafalgar Releasing e in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios, il documentario offre un accesso senza precedenti alla vicenda esistenziale di Bocelli. La regista Cosima Spender ha saputo cogliere l’essenza di un artista rigoroso e di un padre devoto, rivelando per la prima volta la sua storia raccontata con le sue stesse parole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il film su Andrea Bocelli nelle sale. “E’ un ritratto più intimo”

