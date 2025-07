Ecco la Barbie col diabete. Quell’idea già proposta da Pistoia.

Da una semplice conversazione familiare nasce un'idea rivoluzionaria: Martina, diabetica e madre, propone a Mattel una Barbie con pompa di insulina, sfidando stereotipi e promuovendo l'inclusività. Questa proposta dimostra come la creatività possa trasformare le sfide quotidiane in strumenti di cambiamento, rendendo i giocattoli più rappresentativi della realtà. E così, con un tocco di fantasia e tanta determinazione, si apre una nuova pagina nel mondo del gioco e dell’empowerment.

Pistoia, 11 luglio 2025 – A volte le grandi idee nascono in famiglia, attorno a una necessità quotidiana e a un pizzico di creatività. Così è stato per Martina Bartolacci e sua figlia Sara, protagoniste di una storia curiosa che oggi torna a far parlare di sé. A gennaio scorso, Martina – pistoiese e diabetica – ha scritto al colosso statunitense dei giocattoli Mattel per proporre la creazione di una Barbie con la pompa di insulina. Un’idea nata dal desiderio di vedere rappresentata, anche nel mondo dei giochi, una realtà con cui convivono tante persone, grandi e piccole. La risposta dell’azienda non si è fatta attendere: la Mattel, pur non entrando nel merito della proposta, ha invitato la signora Bartolacci a caricare un prototipo del prodotto sulla piattaforma “My Mattel Ideas”, il sito ufficiale dove i consumatori possono condividere suggerimenti per nuovi giocattoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it