yacht da sogno debutta maiora 42 exuma il rinascimento del mare

Il mare si trasforma sotto i colpi di un sogno che prende vita: il Maiora 42 Exuma, l’ultima creazione di Next Yacht Group, inaugura un’epoca di rinascita e innovazione nella nautica di lusso. Con un evento esclusivo a Viareggio, questo yacht non è solo un mezzo, ma un vero e proprio paradigma di eleganza e avventura, annunciando un nuovo capitolo nel modo di vivere il mare. Un sogno che diventa realtà, pronto a portare gli appassionati verso nuove frontiere.

Viareggio, 11 luglio 2025 – E’ stato ribattezzato il Rinascimento dell’abitare in mare. Ieri Maiora, brand di Next Yacht Group, con un evento eccezionale, ha presentato in anteprima il Maiora 42 Exuma, lo yacht che ridefinisce i canoni della nautica di lusso proponendo un nuovo paradigma. A fare da cornice al debutto una delle sedi di Next Yacht Group a Viareggio, la nuova Deck Lounge da 800 metri quadrati ’Via Coppino 114’, da poco ristrutturata e per la prima volta aperta al pubblico. Il progetto nasce dall’incontro tra la visione nautica di Maiora, l’architettura esterna firmata Giorgio Maria Cassetta e l’eleganza senza tempo di Elie Saab per gli interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it