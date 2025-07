I lavori al PalaTerme | ritardi sulla copertura Posticipato il rientro di Fabo e La T Tecnica

L’attesa per la riapertura del PalaTerme si prolunga, causando un inevitabile slittamento delle partite casalinghe di Fabo Herons Montecatini e La T Tecnica Gema Pallacanestro Montecatini. Dopo mesi di lavori in corso, la speranza di tornare a giocare nel cuore della città si avvicina, anche se il calendario potrebbe subire qualche variazione. La passione dei tifosi, però, non si ferma: il sogno di rivedere le partite nella nostra casa è ancora vivo.

Montecatini Terme, 11 luglio 2025 – Fabo Herons Montecatini e La T Tecnica Gema Pallacanestro Montecatini potrebbero giocare alcune partite casalinghe della fase iniziale del prossimo campionato di pallacanestro di Serie B nazionale lontano dal PalaTerme, come avvenuto per tutta la scorsa stagione. Il palasport dovrebbe tornare disponibile il prossimo ottobre ed è quindi possibile che le due società cittadine siano obbligate a disputare le prime gare interne rispettivamente a Lucca e Pistoia, in attesa del via libera per l’impianto di via Cimabue. All’inizio dell’anno, il sindaco Claudio Del Rosso ha chiesto a Fabo Herons e T Tecnica Gema, rivolgendosi anche alle amministrazioni delle città interessate, di fissare alcune giornate anche per la stagione successiva, per far fronte a eventuali ritardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it