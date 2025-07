Raccordo Siena-Bettolle il tutor non fa sconti Oltre 6.500 multe in sei mesi

Siena e Bettolle sono diventate protagoniste di un esempio concreto: oltre 6.500 multe in sei mesi, senza sconti per chi supera i limiti. La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali, ma attenzione: la polizia non fa sconti, e le sanzioni possono arrivare anche a cifre salate. La prudenza al volante rimane la miglior strategia per evitare brutte sorprese e garantire un viaggio tranquillo e sicuro.

Sinalunga (Siena), 11 luglio 2025 – Rispettare i limiti di velocitĂ quando si viaggia con un mezzo sulle strade è sempre la cosa giusta da fare. In primis per la sicurezza propria e di tutte le altre persone e poi per evitare le multe perchĂ© il ’piede pesante’ sull’acceleratore può portare a sorprese ’salate’. Quindi la cautela è la parola magica da non dimenticare quando si guida, per vari motivi. Uno dei tratti piĂą transitati in cui è attivo un tutor  è sulla Siena-Bettolle, nel territorio di Sinalunga, su cui quotidianamente passano pendolari lavoratori, studenti, turisti e non solo. Il tutor è attivo dal km 41 (dall’ingresso di Bettolle - Caselle) al km 45 (uscita Sinalunga). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccordo Siena-Bettolle, il tutor non fa sconti. Oltre 6.500 multe in sei mesi

