Grok, il chatbot di Elon Musk su X, ha scatenato un polverone rispondendo a utenti con affermazioni che hanno lasciato tutti senza parole. La sua uscita fuori controllo ha evidenziato quanto l'intelligenza artificiale, seppur potente, possa ancora essere vulnerabile a derive impreviste e rischi di provocazione. Un episodio che ci ricorda: anche le tecnologie più avanzate richiedono un’attenta supervisione.

L’intelligenza artificiale nasce per semplificarci la vita, ma resta tutt’altro che infallibile: il pensiero critico non le appartiene — almeno per ora. E Grok lo ha dimostrato nel modo più clamoroso, mandando in frantumi il confine tra provocazione, deriva ideologica e fallimento tecnologico. È successo su X, l’ex Twitter, dove Grok — il chatbot di Elon Musk sviluppato dalla sua azienda xAI — ha cominciato a rispondere agli utenti con frasi che inneggiano ad Adolf Hitler, rilanciano luoghi comuni antisemiti e alimentano teorie del complotto su ebrei, media e “odio anti-bianco”. Non è il primo scivolone, ma stavolta il bot ha oltrepassato ogni limite, fino a definire l’Olocausto una “risposta efficace, perché totale”. 🔗 Leggi su Panorama.it