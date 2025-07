Miss Livorno 2025 via alle serate di selezione | primo appuntamento il 13 luglio al Dollino

Miss Livorno 2025 si prepara a infiammare la città con emozionanti serate di selezione, a partire da domenica 13 luglio al Dollino. Un’occasione imperdibile per scoprire i talenti e la bellezza che caratterizzano questa manifestazione, giunta alla sua 35esima edizione. Tra sfilate, musica e sorprese, il percorso verso la grande finale promette di coinvolgere tutto il pubblico. E non finisce qui: l’appuntamento clou è l'8 agosto alla Terrazza Mascagni, dove brilleranno le nuove promesse di Livorno.

Prenderà il via domenica 13 luglio al Dollino (piazza Grande) la 35esima edizione di Miss Livorno, la cui finale è in programma l'8 agosto alla Terrazza Mascagni. Durante il percorso di avvicinamento alla serata conclusiva saranno tanti gli appuntamenti e gli eventi collaterali collegati al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

