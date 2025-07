Internet e app di streaming ti seguono in vacanza | ecco la soluzione di Strong leggera anche nel prezzo

Se desideri goderti il massimo intrattenimento ovunque tu sia, senza rinunciare a Netflix, YouTube e le tue app preferite, abbiamo la soluzione perfetta! Il kit salva-entertainment, compatto e leggero, trasforma ogni TV in una smart tv, anche quando la Wi-Fi dell'hotel fa i capricci. Pronto a vivere un'esperienza di streaming senza limiti? Scopri di più e preparati a partire con il massimo comfort e senza pensieri.

Ecco il kit salva-entertainment anche in vacanza: una stick HDMI Google TV e una saponetta 4G di dimensioni compatte. Ci sta tutto nello zainetto, abilita alla connessione di più device anche quando la Wi-Fi dell'hotel zoppica e trasforma qualsiasi TV in una smart TV con tutte le tue app pronte all'uso.

