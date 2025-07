Max Pezzali in concerto a Imola | scaletta con tutte le hit Viavai di fan durante le prove

Preparatevi a un’emozionante notte di musica e spettacolo: Max Pezzali scenderà in scena all’Autodromo di Imola con il suo imperdibile concerto ‘Max Forever – Grand Prix’. Un evento straordinario, tra oltre 30 anni di successi, che promette un live lungo e coinvolgente, immerso in un’atmosfera unica. Con fan entusiasti che si affollano per vivere ogni nota, l’attesa cresce: la scaletta e i dettagli di questa memorabile serata sono pronti a sorprenderci.

Imola, 11 luglio 2025 – Uno show lunghissimo, diviso in più blocchi, intervallati dalla voce di Guido Meda alle prese con la telecronaca di un'immaginaria corsa motoristica. Una trentina di canzoni in totale, con tutti i grandi successi di oltre 30 anni di carriera inanellati uno dopo l'altro. Emergono i primi dettagli del 'Max Forever – Grand Prix' in programma domani sera in Autodromo (inizio alle 21) davanti a 80mila spettatori. Imola - MAX PEZZALI IN AUTODROMO Già da un paio di giorni, infatti, Pezzali sta provando i brani in scaletta sul grande palco piazzato in fondo al paddock dell'Enzo e Dino Ferrari e rivolto verso la torre così come era stato, nel 2022, per Cesare Cremonini e Pearl Jam (Vasco invece scelse di collocarlo orientato verso la Rivazza).