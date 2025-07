COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

Un colpo di scena emozionante scuote il panorama televisivo italiano: Nicola Savino, dopo aver lasciato Tv8, torna trionfante alla Rai, pronto a conquistare il palcoscenico di Rai1 con due show di prim’ordine. L’attesa cresce per il suo debutto autunnale con "Freeze" su Rai2, ma è nel 2026 che il suo nome risplenderà sulla rete principale del servizio pubblico. Il futuro di Savino si prospetta brillante e ricco di successi, aprendo nuove strade nel mondo dello spettacolo.

Nicola Savino ha lasciato Tv8 per tornare da mamma Rai. Lo attenderà in autunno su Rai2 il nuovo show Freeze ma nel 2026 si spalancheranno le porte di Rai1. Secondo un’indiscrezione di Chi e CinguetteRai, il popolare conduttore è stato scelto da Carlo Conti per due impegni di prim’ordine sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. Parliamo di Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show che tornerà su Rai1 dopo la pausa di quest’anno e dovrebbe essere condotto da Nicola Savino con Conti in giuria. La messa in onda di Tali e Quali è attesa nei venerdì dell’inizio del 2026 con The Voice Kids di Antonella Clerici che passa al sabato sera con Nek al posto di Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Bubinoblog