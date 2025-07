Cagnolina presa a botte dal padrone gara di solidarietà per adottarla

Una piccola guerriera di 12 anni, vittima di violenza e abbandono, sta lottando tra le amorevoli cure dei veterinari. La sua storia commuove e pone ancora una volta l’urgenza di un gesto di solidarietà : adottarla significa restituirle speranza e affetto. In un mondo che troppo spesso ignora la sofferenza degli innocenti, la sua rinascita può diventare un simbolo di speranza e rinascita. Siete pronti a fare la differenza?

Figline e Incisa (Firenze), 11 luglio 2025 – La bassottina di 12 anni presa a calci dal suo padrone è davvero una battagliera: è stata operata nella clinica veterinaria aretina convenzionata con Enpa, ha delle vistose cicatrici sul corpo, ma respira da sola, mangia anche qualcosa. È stanca e dolorante, ma – anche se i veterinari non si sbilanciano – potrebbe farcela. E allora avrà bisogno di quelle coccole che ha cercato nella sua famiglia umana, da quell’uomo di 30 anni che all’alba di giovedì della scorsa settimana l’ha brutalmente presa a calci nel suo appartamento nel centro di Figline. La cagnolina è stata salvata dalle altre persone presenti nella casa in quel momento: la fidanzata del 30enne e un amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cagnolina presa a botte dal padrone, gara di solidarietà per adottarla

