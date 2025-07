CANALE 5 | LA SIGNORA IN GIALLO RIVIVE NELLA NUOVA SERIE CON VANESSA INCONTRADA

Canale 5 si prepara a trasmettere una nuova serie ispirata alla celebre "Signora in Giallo", con Vanessa Incontrada protagonista. La rete non si limita a show e reality, ma conferma il suo impegno anche nel mondo delle serie italiane di qualità . Tra le più attese della prossima stagione, questa fiction inedita promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati. La popolare attrice prosegue così il suo percorso tra successo e nuove sfide, portando sullo schermo un volto familiare e coinvolgente.

Canale 5 non è solo show, reality e turcate ma anche serie italiane. Tra le più attese della prossima stagione c'è da tenere d'occhio una fiction liberamente ispirata alla mitica Signora in Giallo. Nessun remake o reboot della serie Usa Murder, She Wrote con protagonista l'indimenticata Angela Lansbury ma una produzione inedita in tre prime serate che vedrà protagonista Vanessa Incontrada. La popolare attrice e conduttrice prosegue così il suo sodalizio con Mediaset e proprio a luglio torna sul set nei panni di una scrittrice che non si limita a inventare gialli ma cerca di risolvere dei veri casi.

