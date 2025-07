Stabile da incubo in via Tuderte Ecco i ruderi dell’Università Incuria e sbandati | la città protesta

Stabile da incubo in via Tuderte: un patrimonio storico e culturale che si sgretola sotto gli occhi di tutti. Le ex segreterie universitarie, simbolo di un passato prestigioso, languono in un completo stato di abbandono, diventando i ruderi di una città che sembra dimenticare le proprie radici. La protesta dei cittadini cresce, chiedendo interventi concreti per restituire dignità a questa parte di Perugia e fermare il degrado che avanza.

Perugia, 11 luglio 2025 – “ Perugia, città ricca di storia e cultura, sembra a tratti dimenticare i propri obblighi sociali, morali ed estetici, lasciandoli cadere in un inesorabile oblio. È il caso, emblematico e purtroppo non isolato, delle ex segreterie universitarie di via Tuderte, nella zona della Pallotta. Abbandonate da lunghissimi anni, queste strutture, un tempo fulcro della vita accademica cittadina (e ancora prima filiale Fiat), sono oggi un triste monumento al degrado, un pugno nell’occhio per i residenti e una macchia indelebile sull’immagine del comune”. Così Giampiero Tamburi, presidente di Perugia Social City. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stabile da incubo in via Tuderte. “Ecco i ruderi dell’Università. Incuria e sbandati: la città protesta”

In questa notizia si parla di: città - tuderte - stabile - incubo

Stabile da incubo in via Tuderte. “Ecco i ruderi dell’Università. Incuria e sbandati: la città protesta”.