Il ritorno del tarlo asiatico Piante malate a Collevario disposto l’abbattimento

Il ritorno del tarlo asiatico minaccia nuovamente il cuore verde di Macerata. Dopo aver suscitato timori e azioni drastiche, questa minaccia si riaccende nei quartieri di Collevario e San Francesco, richiedendo interventi immediati. La città si mobilita: riunioni, piani di abbattimento e strategie di difesa sono in atto per proteggere il patrimonio arboreo. La sfida è aperta, ma la comunità non si arrende: insieme, possiamo fermare questa minaccia e preservare il nostro paesaggio.

Macerata, 11 luglio 2025 – Il tarlo asiatico del fusto – quello che due anni fa ha creato non poca preoccupazione nella riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra e che aveva portato all’abbattimento di tutti gli alberi del parcheggio principale – è stato individuato di recente nei quartieri di Collevario e, l’altro ieri, di San Francesco. Ieri si è tenuta una riunione operativa tra il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente di Amap (Agenzia marche agricoltura pesca) Marco Rotoni e i tecnici a seguito dell’individuazione dell’insetto infestante su alcune specie arboree in via Verga. Gli esemplari malati sono per il momento quattro aceri di monte, su 78 complessivi, da sottoporre a taglio e cippatura (processo di riduzione del legno in scaglie o schegge per distruggere le uova e le larve). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno del tarlo asiatico. Piante malate a Collevario, disposto l’abbattimento

