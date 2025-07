Ferrero colpo miliardario | a colazione cambia tutto

Un nuovo capitolo nel mondo dell'industria alimentare si sta scrivendo: Ferrero, il gigante italiano noto per la Nutella, sarebbe pronto a conquistare anche il settore dei cereali, con una potenziale acquisizione da 3 miliardi di dollari di Kellogg, il colosso americano dei breakfast. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il mercato e ridisegnare gli equilibri globali. Il futuro della colazione, dunque, potrebbe cambiare radicalmente grazie a questa operazione strategica.

Un colpo "mondiale" per Ferrero. Il colosso dolciario-alimentare italiano, famoso per la Nutella, starebbe per acquistare Kellogg per 3 miliardi di dollari. A sganciare l'indiscrezione una fonte autorevolissima come il quotidiano americano Wall Street Journal. Kellogg KLG è il conglomerato di cereali per la colazione, uno dei brand più celebri del settore. Il gruppo fondato da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba, in Piemonte, secondo rumors potrebbe finalizzare l'intesa per l'iconica marca americana già questa settimana, salvo imprevisti dell'ultimo minuto. WK Kellogg controlla anche Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies e altri cereali, per un valore di mercato complessivo di circa 1,5 miliardi di dollari e con un debito di 500 milioni.