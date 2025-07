Buttadentro a Lucca scattano le sanzioni Si rischia il fermo di tre giorni E’ giusto così per il decoro

impegna a rispettare le nuove regole, rischia il fermo per tre giorni e multe salatissime, fino a 694 euro. Lucca si sta rimboccando le maniche per garantire il decoro urbano e la sicurezza di tutti, puntando su sanzioni severe contro comportamenti indesiderati. La città vuole tornare ad essere un luogo accogliente e ordinato, e questa misura rappresenta un passo deciso in quella direzione.

Lucca, 11 luglio 2025 – Stop ai “ buttadentro “, un modo ben poco gradito per ‘invitare’ a entrare nei locali. Un’ordinanza, quella appena deliberata dal Comune, che fa discutere non poco in città. E che prevede sanzioni pesantissime per chi non la osserva. Il riferimento in questo caso è all’articolo 20 del decreto 285 del 1992 che disciplina l’uso del suolo stradale prevedendo multe da 173 a 694 euro. Non basta. Se il “buttadentro“ non si arrende può anche scattare la decadenza della concessione di suolo pubblico e, in caso di condotta reiterata, persino la sospensione dell’attività fino a tre giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buttadentro, a Lucca scattano le sanzioni. Si rischia il fermo di tre giorni. “E’ giusto così, per il decoro”

