Gli ultimi ritocchi alla rotatoria Inaugurazione lunedì a Bottagna | Era un sogno finalmente si avvera

Vezzano (La Spezia), 11 luglio 2025 – Gli ultimi ritocchi prima di vedere cambiare, in meglio, la viabilità in uno dei punti più difficili del territorio. Sarà inaugurata lunedì la rotatoria di Bottagna, dove si stanno ultimando le ultime rifiniture: quindi il cantiere sarà smantellato e la viabilità sarà più sicura e scorrevole. Una delle infrastrutture più richieste dalla popolazione e dagli automobilisti, nel 2023 i dati erano già allarmanti: le indagini sulle vetture in entrata e in uscita dall’area di Bottagna hanno mostrato punte di circa 600 veicoli in transito all’ora nei momenti cruciali della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it