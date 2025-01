Spazionapoli.it - Buongiorno in campo per Napoli-Juve? La scelta dello staff medico

calcio ultimissime- Le novità su un possibile recupero diper: loha preso unaben precisa.Ilsogna il quarto Scudetto dopo la vittoria a Bergamo. Gli azzurri hanno vinto una gara che potrebbe rappresentare davvero un crocevia importante nella lotta al titolo e che dà ulteriore carica ed energia per le prossime gare.Ne servirà molta per affrontare la rivale di sempre, lantus, in un Maradona che si prospetta gremito di spettatori. Distanti in classifica, i ragazzi di Thiago Motta si sono mostrati in netta ripresa nelle ultime partite e sicuramente faranno di tutto per fare lo “scherzetto” al, le ultime suLe due squadre si presentano al match con situazioni ben diverse in ambito infortuni. Mentre i bianconeri hanno diversi giocatori a rischio (come Conceiçao e Mckennie) ed altri lungodegenti (come Bremer e Cabal), ilsi presenterà con la rosa quasi al completo.