Basket, in Divisione Regionale 2, ancora una sconfitta per uno sfortunato CUS Pisa

, 21 gennaio 2024 –una sfortunata prova per il CUSCosmocare, nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisone2: opposta in Via Chiarugi ad una concreta Libertas Liburnia Livorno, la compagine guidata da Simon Giorgio La Pietra ha ceduto alla distanza, dimostrando comunque di essere in partita fino alla conclusione. LA CRONACA – Scesi in campo con Daidone, Donati, Caldarelli, Ndjock e Papa, gli universitari, andati a segno nel primo quarto con Donati, Papa e Galello, hanno ceduto in avvio per 13-19, ma si sono riscattati nel secondo parziale, vinto per 19-14, con sei giocatori a segno. Al riposo con la gara in sostanziale equilibrio (32-33), i gialloblù sono calati nella ripresa, in un terzo periodo che ha visto il CUS segnare solo 8 punti, subendone comunque solo 3 in più, con il punteggioin bilico in avvio dell’ultimo quarto (40-44).