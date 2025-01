Tvplay.it - Balotelli cambia maglia? Arriva l’annuncio, tifosi senza parole

Leggi su Tvplay.it

Mariopotrebbe giàre squadra:dell’allenatore, ecco cosa sta succedendo. Cosa ne sarà del futuro di Mario? Il suo ritorno in Serie A è stato accolto con grande entusiasmo ed anche la piazza di Genova ha riservato un accoglienza davvero speciale per l’attaccante italiano, nella convinzione che propriopotesse dare qualcosa in più alla compagine rossoblù.Marioin campo con ladel Genoa (LaPresse) TvPlay.itLa verità, però, è che l’avventura non Mario non è esplosa come ci si aspettava: ancora nessun gol con il Grifone, l’arrivo di Vieira con il quale il rapporto non è mai stato idilliaco, anche se i due in quel di Genova hanno dimostrato grande senso di responsabilità, riuscendo a convincere in maniera serena.Certo,non ha raccolto un minutaggio particolarmente stimolante.