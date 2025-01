Quotidiano.net - Autostrade per l'Italia: 30 ettari di nuove foreste per sostenibilità e biodiversità

Creare, per il clima e per la qualità della vita. Quasi 30di verde, pari alla superficie di 40 campi da calcio sono già stati piantati sulle pertinenze diper l', per un totale di più di 10mila piante messe a dimora solo nel 2024, con un risparmio di CO2 pari a 180 tonnellate l'anno, secondo il principio del Net Zero. Sono le piantumazioni effettuate finora su base volontaria daper l', che così porta avanti la sua azione in tema di. Nei prossimi anni glitotali coperti saranno 60 (quasi 86 campi da calcio), con 20mila piante messe a dimora e un risparmio di 360 tonnellate di CO2 su base annua. Questesorgono in aree in disuso da almeno mezzo ettaro, come prescrive il Protocollo di Kyoto, che vengono così rigenerate.