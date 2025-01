Lanazione.it - Autobus senza passeggeri finisce in un fosso

Città di Castello (Perugia), 21 gennaio 2025 - I vigili del fuoco di Città di Castello nella prima mattina di oggi, martedì 21 gennaio, si sono mobilitati per recuperare unfinito in una Pistrino (località Olmitello, nel comune di Citerna). Fortunatamente il mezzo era vuoto, in quanto non stava trasportando, e dunque non ci sono feriti o danni, neanche a carico del conducente. Pistrino (Perugia), incidente stradale:fuori strada Le operazioni, piuttosto complesse, hanno richiesto il supporto dell'autogru proveniente dal Comando di Arezzo. La manovra è durata circa due ore, ma alla fine grazie all'impegno di uomini e mezzi il pullman è stato recuperato e rimesso su strada. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato sollecitato con urgenza in quanto l'ostruiva la carreggiata ed era necessario rimuoverlo al più presto.