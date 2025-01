Serieanews.com - Asta di riparazione: 4 colpi in arrivo che possono svoltarti la squadra

Ci sono 4 affari di mercato in Serie A che sono particolarmente intriganti: potrebbero rappresentare deiperfetti per la vostradidi: 4inchela(Foto: Ansa) – serieanews.comOgni anno, quando si apre il mercato di gennaio, le squadre di Serie A e le leghe di Fantacalcio sono in fermento. È il momento in cui sifare quegli aggiustamenti chetrasformare una stagione da ordinaria a straordinaria.L’di, infatti, è una vera e propria opportunità per rifinire le rose, colmare le lacune e puntare su quei giocatori che, magari, hanno avuto un avvio di stagione difficile o sono arrivati da nuovi club con l’intenzione di rilanciarsi.Per chi gioca al Fantacalcio, gennaio è il mese della caccia al colpo giusto, quelli che, magari presi a pochi crediti,portare una valanga di punti e magari farti svoltare la stagione.