Ilfattoquotidiano.it - Antonino Cannavacciuolo e il mistero del “finto” assaggio a MasterChef Italia: “Mangiano davvero le piccole porzioni, ma passano almeno 3 o 4 ore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È diventata virale su TikTok una clip, tratta da una puntata di “”, che immortala chefmentre assaggia una delle pietanze dei concorrenti, Linda in particolar modo. Fino a qui nulla di strano.Ad un occhio attento però il cucchiaio dello chef è vuoto. In molti si sono chiesti il perché. Fino a quando, Fanpage, ha recuperato una vecchia intervista del vincitore della sesta edizione del cooking show Valerio Braschi, che, giusto un anno fa, al podcast “Gurulandia” aveva spiegato i lunghissimi tempi di riprese che coinvolgono normalmente giudici e concorrenti.“I tempi delle prove sono quelli.- ha detto Braschi. Quando vedi i piatti che vengono scoperti per essere poi replicati,due secondi. Non sai cosa c’è sotto. Quando assaggiano i piattitante ore,3 o 4.