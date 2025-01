Lanazione.it - Alluvione, Tomasi in commissione: "Cabina di regia per definire le priorità"

Sono proseguite ieri le audizioni dellaregionale d’inchiesta sulle alluvioni del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre 2023 in Toscana, presieduta da Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia). Ieri mattina, lunedì 20 gennaio, sono stati sentiti l’ex sindaco di Barberino di Mugello, Gianpiero Mongatti, l’ex sindaco di Vaiano, Primo Bosi, e il sindaco di Pistoia, Alessandro. Al centro delle audizioni la risposta nella fase cruciale dell’emergenza, la proclamazione dell’allerta, il soccorso, messa in sicurezza e ripristino; le opere necessarie per superare le fragilità del territorio e i ristori. L’audizione diha chiuso il ciclo. Laascolterà ora i comitati e le associazioni di categoria prima di procedere alla relazione finale, con l’auspicio espresso dai gruppi consiliari di poter arrivare a un testo condiviso, come già accaduto per lad’inchiesta sulle discariche sotto sequestro e sul ciclo dei rifiuti.