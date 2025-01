Ilgiorno.it - Allagamenti di maggio: i primi soldi

Leggi su Ilgiorno.it

I bandi a seguito dello stato di calamità erano stati pubblicati in novembre, a tre mesi di distanza annunciati i"ristori" per l’alluvione del 15scorso, che mise in ginocchio la Martesana: sono parte di una tranche complessiva 4 milioni di euro, destinati a Comuni alluvionati di tutta la regione e che dovranno comunque passare per un’ulteriore fase di rendicontazione. La notizia è dei giorni scorsi, "a nostra volta ne siamo venuti a conoscenza - così Michele Avola, il sindaco di Bellinzago Lombardo che fu, in quei giorni, il comune più colpito - anche se non abbiamo ancora ricevuto documenti o notifiche ufficiali. Restiamo in attesa". I bandi regionali erano stati pubblicati alla fine dell’anno scorso. Due, uno destinato ai Comuni e agli enti a rimborso delle spese sostenute nei giorni dell’emergenza, uno destinato ai cittadini.