AEW | Reunion in vista per Edge Cope e Tony Chimel?

Chi seguiva la WWE negli anni 2000, e in particolare dal 2006 al 2011, non può aver dimenticato il modo in cuiveniva annunciato al momento del suo ingresso dal ring announcer: la voce di SmackDown in quegli anni infatti sarà sempre legata a Adamland, grazie al modo iconico in cui introduceva la “Rated R Superstar“. Un’introduzione così iconica che dopo il ritorno dinel 2020 i fan hanno spesso richiesto una sua apparizione, anche solo per una volta, per rivivere uno di quei momenti. In WWE, però, non è stato possibile, conche è stato licenziato nel 2020, non senza polemiche. Ma ora che Adamland è in AEW, gli scenari sono ancora aperti.Presto un’apparizione in AEW?E forse, in questo momento, siamo più vicini a vedere unatra: secondo quanto riporta Fightful Select, infatti, ci sono almeno un paio di persone nella federazione diKhan che stanno spingendo perché, almeno in un’occasione,possa annunciaresul ring.