Zaccagni al Napoli? Lui nega ma senza il suo ingaggio da 35 milioni la Lazio respirerebbe Il Messaggero

Ilsembra abbia trovato la soluzione “low-cost” per il post-Kvara, ovvero Mattiadella. Il giocatore non vorrebbe lasciare i biancocelesti, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile, il suo club potrebbe fargli cambiare idea.PerDe Laurentiis vorrebbe offrire 25+ NgongeSecondo quanto riportato da Il:Nessuno è più decisivo diin Serie A. Ecco perché Conte lo considera il dopo-Kvara per puntare allo scudetto. Non è solo un sondaggio, ilfa sul serio. C’è già stato un contatto tra De Laurentiis e Lotito, dopo il via libera dell’agente Giuffredi, ma è tutt’altro che semplice impostare una trattativa il 20 gennaio. Il ds Fabiani fa muro: «Non c’è nulla di vero»; in realtà nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra Giuffredi e il club capitolino.