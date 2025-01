Sport.quotidiano.net - Valsa Sesto posto addio, Verona domina

La Modena che cercava conferme non le trova, lache inseguiva risposte invece le ottiene a piene mani,ndo un match condotto nei fatti dall’inizio alla fine in casa di unaGroup che improvvisamente si ritrova sbagliona, spaurita, quella già vista con Cisterna, con Milano, con Grottazzolina e in tante altre occasioni in mezzo ai match di questa stagione, senza nessun tipo di certezza, punto fermo. La formazione gialloblù, partita con lo stesso sei più uno di Monza, si scioglie fin dai primi punti di fronte allo strapotere fisico die a una giornata negativa concomitante di De Cecco e degli attaccanti, se è vero che nel primo parziale i gialloblù ricevendo sopra al 60% hanno attaccato sotto al 40%, continuando a litigare con le schiacciate per tutta la durata dell’incontro e chiudendo con 10 murate e 8 errori diretti una partita nella quale nemmeno la battuta ha funzionato: gli ace sono arrivati ma tutti estemporanei e tendenzialmente in situazioni di rimonta, mai per offendere l’avversario o allungare nel punteggio.