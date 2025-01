Tpi.it - Usa, il discorso di insediamento di Donald Trump alla presidenza: “Inizia l’età d’oro degli Usa. Esercito contro i migranti, stop al Green Deal. Pianteremo la nostra bandiera su Marte”

Usa, ildidiCasa BiancatornaCasa Bianca, e non lo fa certo in punta di piedi. Nel suodi, il 47esimo presidenteStati Uniti ne ha per tutti:, politiche, comunità Lgbtq+. “Oggi, 20 gennaio 2025, per gli americani è il giorno della liberazione”, dice – poco dopo aver stretto la mano al suo predecessore Joe Biden – attaccando la precedente Amministrazione “estremista e corrotta”.proclama lo stato di emergenza al confine con il Messico, annuncia il ritorno al petrolio, promette lo sbarco sue si dice pronto a “riprendersi” il Canale di Panama. Nessun cenno, invece,guerra in Ucraina, mentre la Casa Bianca rende noto che è prevista una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin.