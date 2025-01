Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, club coi tifosi nel ricorso per la trasferta vietata: c’è speranza

Il 2025 è sicuramente iniziato con il piede giusto per la, con le vittorie su Lazio e Genoa ed il pareggio di Bologna, ma è vietato fermarsi qui. C’è ancora tanto lavoro da fare per porre rimedio ad una stagione iniziata malissimo, con Ranieri ora in cerca di curare le ansie di una squadra che, lontana dall’Olimpico, non trova la vittoria da 9 mesi. Si inizierà giovedì in Olanda, contro l’AZ Alkmaar in Europa League, per poi passare alla gara sul campo dell’, proprio quella che, il 25 aprile 2024, regalò gli ultimi tre punti esterni ai giallorossi.Il grosso neo però è rappresentato dalla mancanza deidella Magica al seguito della squadra: dopo i tafferugli pre e post derby, è statalaai sostenitori delle due squadre per due gare, la prima già scontata a Bologna e la seconda appunto alla Bluenergy Arena.