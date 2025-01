Secoloditalia.it - Trump, primo atto: un calcio alla ideologia gender. Niente “X” sul documento, o sei maschio o sei femmina

Donaldfirmerà oggi un ordine esecutivo, fortemente identitario, per mettere al bando quella che viene definita “l’”. La misura è tesa ad annullare le iniziative adottate dall’amministrazione Biden, imponendo alle agenzie federali di considerare maschi biologici e femmine biologiche come due sessi separati, richiedendo di mettere solo la casella ‘’ e ‘’ nei loro formulari, come quello per i passaporti in cui l’amministrazione Biden ha inserito la possibilità di mettere una X nella casella del genere.Donalddice bastaLa misura avrà un impanche nella gestione di prigioni federali e centri per migranti, dove si avranno “spazi riservati ad un solo sesso”, e nel divieto di usare fondi federali per le transizioni di genere, misura che potrà avere sempre impsu detenuti e migranti nei centri.