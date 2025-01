Panorama.it - Trump: il discorso d’insediamento

Donaldè ufficialmente il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. E il secondo, dopo Grover Cleveland, a effettuare due mandati non consecutivi. Lunedì, ha giurato in Campidoglio, per poi tenere ilinaugurale della sua presidenza.“L'età dell'oro dell'America inizia proprio ora. Da questo giorno in poi, il nostro paese prospererà e sarà di nuovo rispettato in tutto il mondo. Saremo l'invidia di ogni nazione”, ha affermato. “La nostra sovranità verrà rivendicata, la nostra sicurezza verrà ripristinata. La bilancia della giustizia verrà riequilibrata”, ha continuato, per poi proseguire: “La feroce, violenta e ingiusta militarizzazione del Dipartimento di giustizia e del nostro governo finirà e la nostra massima priorità sarà quella di creare una nazione che sia orgogliosa, prospera e libera.