Trump e l’età dell’oro del complottismo | il discorso integrale di insediamento

Pubblichiamo ildidi Donald, 45esimo e 47esimo presidente degli Stati Uniti, pronunciato ieri a Capitol Hill.dell’America inizia adesso. Da oggi in poi, il nostro paese rifiorirà e sarà rispettato in tutto il mondo. Saremo l’invidia di ogni nazione nel mondo e non permetteremo più che ci si approfitti di noi. Durante ogni singolo giorno dell’Amministrazione, metterò l’America al primo posto. La nostra sovranità sarà recuperata. La nostra sicurezza sarà ripristinata. La bilancia della giustizia sarà riequilibrata. La violenta e ingiusta trasformazione del dipartimento di Giustizia e del nostro stato in un’arma finirà. E la nostra priorità assoluta sarà quella di creare una nazione orgogliosa, prospera e libera. L’America sarà presto più grande, più forte e più eccezionale che mai.