Bergamonews.it - Trasferta marchigiana amara per il Volley Bergamo, Vallefoglia si impone 3-1

Pesaro.per ila Pesaro: in un’altalena di emozioni, le rossoblù si sono arrese alle padrone di casa della Megabox, che sfrutta il fattore campo e strappa la vittoria in quattro set.Il primo set è una rincorsa, perchéferisce la difesa rossoblù con Bici, che mette a segno 5 muri e 4 ace che si rivelano determinanti per andare a condurre un set a zero (25-19). La squadra di Parisi lavora per trovare l’assetto e quando la battuta torna ad essere incisiva si spinge avanti: Mlejnkova suona la carica, è il turno del muro rossoblù di fare la differenza (5) e si torna in parità (17-25).La ripresa rimette in gioco, che riesce a mettere pressione con Bici e Giovannini e a condizionare la costruzione del gioco del, che sbaglia troppo e lascia scappare le padrone di casa (25-17).