Lanazione.it - Tramvia, iniziano le asfaltature preliminari in via Aretina

Firenze, 20 gennaio 2025 – Da stanotte, 20 gennaio, a Firenze, è in programma l'avvio della cantierizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli. In dettaglio si tratta dell’asfaltatura notturna (21-5) via di, una delle viabilità alternative da utilizzare al momento dei cantieri. Dal 20 gennaio saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti; tra via Minghetti e via del Muraglione previsto anche un senso unico verso via della Casaccia. Restringimenti a tratti anche in via di San Salvi, via Pilati, via Casati. I lavori relativi alle aree delle intersezioni saranno eseguiti dalle 1 alle 5: in viatra i numeri 141 e 129 sarà istituito un restringimento con senso unico alternato; nel tratto tra i numeri civici 99 e 95 previsto un restringimento come pure in via Minghetti (dal numero 37 e via) e in via della Bellariva (tra viae il numero civico 15R).