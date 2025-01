Movieplayer.it - The Brutalist: il regista Brady Corbet difende Felicity Jones e Adrien Brody dalle polemiche per l'uso dell'IA

Leggi su Movieplayer.it

Ildi Theha rilasciato un comunicato per spiegare l'uso'Intelligenza Artificiale nella realizzazione del film.ha volutoredopo lesuscitate da un'intervista in cui è stato rivelato l'uso'Intelligenza Artificiale durante la realizzazione di The. Ildel film ha rilasciato un comunicato ufficiale per spiegare in che modo è stata utilizzata la tecnologia in post-produzione. La risposta alle critiche su The, rispondendo alle critiche legate alla tecnologia usata per The, ha dichiarato: "Le interpretazioni disono completamente loro. Hanno lavorato per mesi con la dialect coach Tanera Marshall per perfezionare i loro accenti. La tecnologia Innovative Respeecher .