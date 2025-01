Spettacolo.periodicodaily.com - “Stronza Romantica” di Namida, Il Nuovo Singolo Pop-Punk che Esplora Emozioni Contraddittorie

Dal 17 gennaio sarà in rotazione radiofonica “”, ildella cantautricerockestratto dall’album d’esordio “Bimbi cattivi” che sarà presentato per la prima volta in concerto sabato 25 gennaio all’ART MALL di Milano.lancia “”, un’anteprima del suo album d’esordio “Bimbi cattivi”Dal 17 gennaio 2025, è in rotazione radiofonica ildi, “”, tratto dal suo album d’esordio Bimbi cattivi (Matilde Dischi). Questo brano segna un importante passo nella carriera della cantautricerock, pronta a conquistare il pubblico con il suo stile unico e provocatorio.presenterà il suo album per la prima volta in concerto il 25 gennaio all’ART MALL di Milano, un evento esclusivo con ingresso gratuito (posti limitati).