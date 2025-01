Agi.it - Sinner dopo il malore: "Mattinata strana". Il campione ai quarti di finale agli Australian Open

Leggi su Agi.it

AGI - Jannike Lorenzo Sonego approdano aididegli. Il numero uno del mondo ha battuto il danese Rune in quattro set, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Il giocatore piemontese ha invece superato la rivelazione della manifestazione, lo statunitense Learner Tien, con il punteggio di 6-3, 6-3, 3-6, 6-1. Per Sonego è la prima vittoriaottavi in un torneo dello Slam. Ora dovrà sfidare uno fra Gael Monfils e Ben Shelton. L'avversario diaisarà invece uno fra Michelsen e De Minaur. Jannikgiocherà mercoledì il suo decimo quarto diin un Major, il terzo all'. La vittoria con Holger Rune, numero 13 del seeding, ha inoltre allungato la sua striscia vincente, che dura dal Masters 1000 di Shanghai ad ottobre, a quota 18 partite.