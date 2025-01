Sport.quotidiano.net - Signora ritrovata. Svolta senza i big. Ora l’esame Bruges

Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli indizi, positivi, sono disseminati e pure evidenti. Ora si può ben dire che ci sia la prova dellaper la Juve di Motta. La vittoria con il Milan è stata la seconda negli scontri diretti con le big: l’altra era stata contro la Lazio, e prima di sabato laaveva raccolto solo otto punti nei sei confronti d’alta quota in campionato. Allo Stadium è pure arrivato un successo interno che incredibilmente mancava da settanta giorni. La ciliegina: aver neutralizzato la pareggite con un nuovo clean sheet, che in campionato non si verificava per i bianconeri da fine novembre, nel martch d’andata contro il Diavolo a San Siro. I tre punti presi con merito contro i rossoneri possono davvero proiettare la Juve in una nuova dimensione meno incerta e tormentata. Certo l’obiettivo massimo in campionato non sembra poter essere superiore a quello della qualificazione alla prossima Champions: Napoli e Inter sono davvero troppo lontane per pensare di poterle raggiungere.