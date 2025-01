Roma incinta di 5 mesi presa a bastonate dal marito | Devi dire che sei caduta dalle scale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 gennaio 2025 – Erano da poco passate le 3 del pomeriggio quando i medici del pronto soccorso hanno avvisato l’agente del Posto di Polizia che stavano curando una donna “”. La stessa, alla vista del poliziotto, è crollata raccontando la sua storia di botte e minacce subite dal. In poco tempo il presunto maltrattante è stato arrestato dalla Polizia di Stato che ha messo in sicurezza anche i figli della coppia.È un copione purtroppo – spiega la Polizia in un comunicato stampa – già visto e quando i medici si sono sentitidalla donna a cui stavano curando una ferita in testa che erada solahanno attivato subito il Posto di Polizia. L’esperienza e l’empatia dell’agente della Polizia di Stato hanno portato la donna a raccontare quanto le era accaduto non solo quel giorno, ma anche negli ultimi anni.