Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti. Triplicato il budget per la first lady

Washington, 20 gennaio 2025 – La carica delè senza dubbio una delle più potenti del mondo. E, oltre all’influenza straordinaria, viene con un salario non trascurabile, anche se la retribuzione delnon è aumentata da oltre vent’anni. In occasione dell’insediamento del 47esimoamericano, vediamoguadagnerà lafamily con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Menù dell'insediamento di Trump, dai tortini di granchio alla costata di Black AngusilDonald Trump percepirà lo stesso stipendio del suo predecessore: 400mila dollari all'anno (circa 389mila euro), come specificato nel Titolo 3 dello United States Code, pagati mensilmente. Ilriceve anche altri 50mila dollari per le spese (non tassabili), un conto di 100mila dollari per i viaggi e undi 19mila dollari per l'intrattenimento.