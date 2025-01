Gqitalia.it - Perché Papa V, Nerissima Serpe e Fritu sono il vero fenomeno del momento

Passare una giornata sul set conV eè forse il modo più facile per entrare nelle loro teste e capire il viaggio del disco. Mafia Slime 2 è il progetto che in qualche modo li sta chiamando alla definitiva consacrazione, di un percorso che li ha visti partire insieme, emergere in gruppo con tutti i cosiddetti Players Club prodotti da Night Skinny, prendersi dei momenti per la definizione di artisti singoli con Identità e Trap Fatta Bene, che lo scorso anno ha definitivamente sancito chegli artisti da tenere d’occhio. Trap Fatta Bene, soprattutto, ha messo in luce gli aspetti positivi dei due. E il fatto che – sulla carta – sia il disco solista diV, interamente prodotto da, ma che in qualche modo abbia messo una luce positiva anche su, fa capire benissimo il livello di connessione – quasi inspiegabile a parole – che c’è tra i due rapper e il producer.