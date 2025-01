Thesocialpost.it - Pensionato si oppone a tentativo di rapina e viene pestato: è gravissimo in prognosi riservata

Leggi su Thesocialpost.it

Un 72enne di Lentini, in provincia di Siracusa, è stato brutalmente aggredito ieri in via Libertà, nei pressi dello stadio comunale. L’uomo, ora ricoverato in ospedale in, si trova in condizioni gravissime.Leggi anche:nella villa di Maria Sole Agnelli: vigilante e governante sotto minaccia, via la cassaforteLa dinamica dell’aggressioneL’anziano stava camminando a piedi quando due giovani lo hanno avvicinato chiedendogli dei soldi. Al suo rifiuto, i due si sono scagliati contro di lui colpendolo con calci e pugni. Durante l’aggressione, il 72enne è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, mentre le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricerca dei malviventi.La condanna del sindaco e del consiglio comunaleIl sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, ha espresso una dura condanna per l’accaduto:«Un atto di barbarie, insopportabile per l’intera comunità lentinese, che travalica ogni limite di tolleranza.