Ottant’anni di voto alle donne l’evento il 31 gennaio

Sono trascorsidalla conquista di un diritto civile, un momento storico di assoluto valore: il. Un anniversario che il Municipio X ha scelto di ricordare con una giornata di riflessione venerdì 31si terrà d9.3013 al Teatro del Lido di Ostia, in via delle Sirene 22.La giornata comincerà con la proiezione di un estratto del filmato “Senza Rossetto” e poi, dopo i saluti istituzionali, proporrà letture, interventi e un dibattito finale.Proprio alla fine didifa, nel 1945, in Consiglio dei Ministri si arrivò alla tanto attesa decisione, confermata dall’emanazione, il 1° febbraio, del decreto che concedeva ilattivocon più di 21 anni. Levotarono per la prima voltaelezioni amministrative dell’inizio del 1946 e poi, momento ancora più significativo, il 2 giugno in occasione del referendum per la scelta tra Monarchia e Repubblica.